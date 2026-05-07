Rok programu "Moje Zdrowie". Jak zainteresowanie?

Aleksandra Kanoniak
2026-05-07 6:45

Sporym zainteresowaniem cieszy się program "Moje Zdrowie". Dołączyło do niego wielu mieszkańców naszego regionu.

Z najnowszych danych wynika, że w rok z programu "Moje Zdrowie" skorzystało ponad 110 tysięcy Lubuszan. To możliwość darmowych badań w kierunku chorób serca, cukrzycy czy nowotworów.

Od wypełnienia ankiety, przez badania diagnostyczne, aż po wizytę podsumowującą i indywidualne zalecenia zdrowotne bo te są bardzo ważnym elementem tego programu. 

Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Koszt programu w Lubuskiem w pierwszym roku działania wyniósł ponad 33 miliony złotych.