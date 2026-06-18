Rowerem przez Wzgórza Piastowskie. Rodzinny rajd na rozpoczęcie wakacji

Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli rozpocząć wakacje na dwóch kółkach. W niedzielę, 28 czerwca, Stowarzyszenie MTB Wzgórza Piastowskie zaprasza na rodzinny rajd rowerowy po malowniczych trasach Wzgórz Piastowskich.

Organizatorzy przygotowali dwa warianty przejazdu. Krótsza trasa, licząca mniej niż 10 kilometrów, skierowana jest do rodzin z dziećmi, początkujących rowerzystów oraz wszystkich, którzy preferują spokojną rekreacyjną jazdę. Druga propozycja to ponad 20-kilometrowa pętla prowadząca leśnymi ścieżkami i singletrackami dla osób szukających większych wyzwań.

Jednym z punktów programu będzie postój przy Wieży Wilkanowskiej. Chętni będą mogli wejść na punkt widokowy, a także spróbować swoich sił w elementach techniki jazdy MTB.

Meta obu tras została zaplanowana na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra. Tam na uczestników czekać będzie wspólne ognisko i poczęstunek.

Start rajdu zaplanowano na godzinę 11.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do zabrania sprawnych rowerów, kasków oraz dobrego humoru.