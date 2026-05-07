Rozwojowy Dzień Dziecka na UZ. Trwają poszukiwania wolontariuszy

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji wraca Rozwojowy Dzień Dziecka organizowany przez Koło Naukowe Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej i Psychoterapii. Wydarzenie odbędzie się 30 maja przy ul. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze i – jak zapowiadają organizatorzy – będzie jeszcze bogatsze w atrakcje.

W programie znajdą się m.in. eksperymenty chemiczne, strefa sensoryczna, gry sportowe czy baseball. Nie zabraknie też darmowej waty cukrowej i innych aktywności, które mają nie tylko bawić, ale też rozwijać najmłodszych.

Równolegle trwa nabór wolontariuszy. Poszukiwane są osoby do prowadzenia stoisk, wsparcia organizacyjnego oraz pomocy technicznej. Do udziału zaproszeni są nie tylko studenci, ale wszyscy chętni, którzy lubią pracę z dziećmi i chcą zdobyć doświadczenie.

Organizatorzy zachęcają także lokalnych przedsiębiorców, szczególnie tych działających w branży dziecięcej, do włączenia się w wydarzenie.