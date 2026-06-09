Stres przed sesją? Uniwersytet Zielonogórski oferuje wsparcie psychologiczne

Zbliżająca się sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów czas wzmożonego wysiłku, ale także stresu i napięcia. W odpowiedzi na potrzeby społeczności akademickiej Uniwersytet Zielonogórski przypomina o bezpłatnych konsultacjach psychologicznych realizowanych przez Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia.

Pomoc skierowana jest do osób, które zmagają się między innymi z trudnościami w relacjach rodzinnych, partnerskich i zawodowych, mają problemy z koncentracją, odczuwają przewlekły stres, niepokój, spadek motywacji lub nie radzą sobie z nadmiarem obowiązków.

Wsparcie ma charakter interwencji kryzysowej. Oznacza to, że specjaliści pomagają w rozwiązaniu bieżących problemów, wskazują możliwe formy dalszej pomocy oraz pomagają odzyskać równowagę w trudnych sytuacjach życiowych. Konsultacje nie zastępują leczenia psychiatrycznego ani psychoterapii, ale mogą być pierwszym krokiem do uzyskania odpowiedniej pomocy.

Z bezpłatnych konsultacji mogą korzystać studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy uczelni. Każda sesja trwa do 50 minut, a na osobę przypada 10 spotkań. Szczegóły na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.