Studenci pokazali swoje prace podczas Majówki Medialnej

Za studentami kierunku dziennikarskiego intensywny dzień wystąpień i wymiany doświadczeń. Podczas Majówki Medialnej, która odbyła się 6 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej, zaprezentowali swoje prace dyplomowe oraz tematy, którymi zajmują się w ramach studiów.

Program wydarzenia obejmował kilka wystąpień poświęconych m.in. mediom społecznościowym, analizie przekazów medialnych czy funkcjonowaniu mediów lokalnych. Nie zabrakło także czasu na wspólne dyskusje oraz rozmowy z publicznością.

Dla wielu uczestników była to okazja do sprawdzenia się w roli prelegenta i zmierzenia się z wystąpieniami przed szerszym gronem odbiorców.