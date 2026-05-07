Studenci pokazali swoje prace podczas Majówki Medialnej

Klaudia Mazurek
2026-05-07 9:51

Prezentacje, dyskusje i wystąpienia przed publicznością – tak wyglądała Majówka Medialna, podczas której studenci dziennikarstwa zaprezentowali swoje prace dyplomowe.

majówka medialna

Za studentami kierunku dziennikarskiego intensywny dzień wystąpień i wymiany doświadczeń. Podczas Majówki Medialnej, która odbyła się 6 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej, zaprezentowali swoje prace dyplomowe oraz tematy, którymi zajmują się w ramach studiów.

Program wydarzenia obejmował kilka wystąpień poświęconych m.in. mediom społecznościowym, analizie przekazów medialnych czy funkcjonowaniu mediów lokalnych. Nie zabrakło także czasu na wspólne dyskusje oraz rozmowy z publicznością.

Dla wielu uczestników była to okazja do sprawdzenia się w roli prelegenta i zmierzenia się z wystąpieniami przed szerszym gronem odbiorców. 