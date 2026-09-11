Szopy pracze w Zielonej Górze! I to nie jest dobra wiadomość

Krystian Machalica
2026-09-11 11:23

​-Jestem zaskoczony liczbą zgłoszeń w Zielonej Górze o działaniach szopów praczy - przyznaje Jacek Banaszek, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Szop pracz karmiony winogronem, obok dwa szopy w oponie. O problemie tych zwierząt w mieście czytaj w Eska Zielona-Góra.
Autor: fot. Fundacja Szopowisko / reprodukcja Kucharski Dariusz / Super Express

Ile dzisiaj ich występuje? Nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7,8 koloniach szopa pracza w Dolinie Gęśnika, czy na Dzikiej Ochli. Tam gdzie są zbiorniki wodne, ścieki, większa bioróżnorodność. 

Ale wabione pokarmem coraz częściej pojawiają się w mieście.

W zgłoszeniach potwierdza się ich destruktywny wpływ. Zniszczone elementy elewacji, czy też inne mienie. Problem niestety się nasila. W najbliższym czasie będzie wybrzmiewał coraz mocniej. 

Banaszek dodaje, że na wezwania mieszkańców nie odstrzeliwują zwierząt.

Gdy zauważymy szopa pracza, lub inny inwazyjny gatunek, należy powiadomić najpierw władze - w tym przypadku Urząd Miasta. Ten zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ta dokonuje wpisu do ewidencji inwazyjnych gatunków. Wtedy też władze, wraz ze zgłaszającym podejmują odpowiednie czynności. My na terenach zurbanizowanych nie prowadzimy odstrzału. 

Pomóc w tym, by takie zwierzęta nie miały u nas czego szukać jest m.in. nie marnowanie i nie wyrzucanie żywności. 