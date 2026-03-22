Tajemnicza śmierć żołnierza. Wojsko wydało komunikat

Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej z Żagania badają sprawę tragicznego zgonu mundurowego z jednostki zlokalizowanej w Sulechowie.

, którego motywy leżą poza życiem zawodowym zmarłego. Szczegółowe śledztwo ma dać pełen obraz sytuacji i odpowiedzieć na pytania o przyczyny tego dramatu.

Śmierć żołnierza w Sulechowie. Komunikat Żandarmerii Wojskowej

Śledczy z żagańskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej natychmiast przystąpili do pracy po otrzymaniu zgłoszenia o dramacie w Jednostce Wojskowej w Sulechowie. Życie stracił tam wojskowy w stopniu starszego szeregowego. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami służb, mundurowy zdecydował się na drastyczny krok i targnął się na własne życie. Wojskowa formacja opublikowała w sieci oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo podkreślono, że powody czynu nie miały żadnego związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

- Oddział ŻW w Żaganiu prowadzi czynności procesowe w związku ze śmiercią żołnierza z JW w Sulechowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że st. szer. popełnił samobójstwo, z powodów niezwiązanych ze służbą wojskową. Okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku dalszego postępowania - poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

Myśli samobójcze i kryzys psychiczny. Gdzie szukać wsparcia?

Osoby zmagające się z poważnymi problemami emocjonalnymi lub myślami samobójczymi nie są pozostawione same sobie. W takich momentach warto niezwłocznie skontaktować się ze specjalistami, którzy pełnią dyżury pod wskazanymi numerami pomocowymi. Rozmowa z wykwalifikowanym psychologiem może uratować życie. Gdzie można znaleźć fachową opiekę?

Bezpłatna infolinia kryzysowa przeznaczona dla dzieci oraz młodzieży: 116 111

Darmowy telefon zaufania dedykowany osobom dorosłym w kryzysie: 116 123

Całodobowa linia wsparcia Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Pomoc psychologiczna dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich: 800 108 108

Infolinia Fundacji Tumbo Pomaga, ratująca dzieci i nastolatków po stracie: 800 111 123

Portal internetowy oferujący wsparcie: pokonackryzys.pl

Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia ludzkiego życia, trzeba jak najszybciej wybrać numer alarmowy 112.