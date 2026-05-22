Zderzenie osobówki i ciężarówki niedaleko Świebodzina

W piątek 22 maja na drodze 277 w okolicach miejscowości Skąpe-Pałck w powiecie świebodzińskim rozegrały się dramatyczne sceny. Auto osobowe zderzyło się z pojazdem ciężarowym. Ciężarówka natychmiast stanęła w płomieniach.

Według informacji strażaków ochotników ze Skąpego, wezwanie o pomoc wpłynęło o godzinie 18:40. W rejon wypadku natychmiast skierowano liczne zastępy ratownicze, w tym strażaków OSP ze Skąpego, Rokitnicy, Ołoboku, Podłej Góry i Niekarzyna oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą ze Świebodzina.

Akcja śmigłowca ratunkowego w powiecie świebodzińskim

Działania prowadzili także policjanci, naziemne załogi pogotowia oraz wezwany helikopter ratunkowy. Z przekazanych przez służby oficjalnych ustaleń wynika, że obrażeń ciała doznały łącznie dwie poszkodowane osoby.

- Kierowca ciężarówki został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Zielonej Górze, a druga osoba z pojazdu osobowego trafiła do szpitala w Świebodzinie

- przekazał „Gazecie Lubuskiej” asp. sztab. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Zaraz po zderzeniu tir stanął w płomieniach i spłonął doszczętnie. Zniszczony wrak całkowicie zablokował ruch na trasie, przez co okoliczni kierowcy zmagali się z gigantycznymi utrudnieniami.

Mundurowi będący na miejscu bardzo dokładnie badają okoliczności tego groźnego wypadku.