Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Klaudia Mazurek
2026-05-22 6:40

W piątek, 22 maja, przy zielonogórskim ratuszu odbędą się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jednym z uczestników wydarzenia będzie Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem, która przygotuje specjalne stoisko edukacyjne dla mieszkańców.

osoba niewidoma

i

Autor: Pexels.com

Podczas wydarzenia będzie można m.in. lepiej poznać codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja zapowiada praktyczne pokazy oraz możliwość sprawdzenia, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby z dysfunkcją wzroku.

Na naszym stoisku będzie można zobaczyć specjalistyczny sprzęt używany przez osoby słabowidzące i niewidome. Będą to m.in. mówiące lupy elektroniczne oraz urządzenia codziennego użytku, takie jak czujniki cieczy czy mówiące ciśnieniomierze. Cieszymy się, że możemy wyjść z biura i pokazać się mieszkańcom – mówi Rafał Kondraciuk z Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem.

Wydarzenie ma promować integrację i zwracać uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Początek obchodów zaplanowano na godz. 13.00 przy ratuszu w Zielonej Górze. 