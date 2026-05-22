Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Podczas wydarzenia będzie można m.in. lepiej poznać codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja zapowiada praktyczne pokazy oraz możliwość sprawdzenia, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby z dysfunkcją wzroku.

Na naszym stoisku będzie można zobaczyć specjalistyczny sprzęt używany przez osoby słabowidzące i niewidome. Będą to m.in. mówiące lupy elektroniczne oraz urządzenia codziennego użytku, takie jak czujniki cieczy czy mówiące ciśnieniomierze. Cieszymy się, że możemy wyjść z biura i pokazać się mieszkańcom – mówi Rafał Kondraciuk z Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem.

Wydarzenie ma promować integrację i zwracać uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Początek obchodów zaplanowano na godz. 13.00 przy ratuszu w Zielonej Górze.