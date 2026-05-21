Kozzi Film Festiwal wraca do regionu!

Kozzi Film Festiwal ponownie połączy świat filmu, literatury i teatru. Tegoroczna odsłona wydarzenia rozpocznie się w Kargowej, gdzie zaplanowano pierwsze projekcje i spotkania z publicznością. Kilka dni później festiwal przeniesie się do Zielonej Góry.

Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń. Wśród nich znalazły się projekcje filmowe, kino plenerowe, koncerty oraz spotkania z aktorami i twórcami kina. Nie zabraknie także retrospektyw filmowych oraz wydarzeń specjalnych poświęconych Andrzejowi Wajdzie.

W Zielonej Górze odbędzie się również gala wręczenia nagród KLAPS 2025 dla najlepszych ról drugoplanowych. Finał festiwalu zaplanowano na 30 maja w hali tenisowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Wtedy poznamy także laureata Grand Prix dla najlepszego polskiego filmu fabularnego.

Szczegółowy plan wydarzenia na stronie organizatora.