Pobiegnij w Parszywej 12!

Jak zwykle do pokonania będzie 12 kilometrów, w tym jeden wymagający podbieg. O szczegółach rywalizacji mówi Lena Pilonis, organizatorka zmagań. ​

Trasa crossowa. Cały challenge, czyli wszystkie 3 biegi odbywają się na tej samej trasie. W sobotę biegniemy odwróconą, czyli od mety do startu. Wieczorem pokonamy trasę tradycyjnie, choć pod osłoną nocy, bo zaczynamy o 21. A w niedzielę ponownie staniemy na starcie, tym razem o 10.

Z tej dwunastki "parszywy" ma być ostatni kilometr.

To jest bardzo długi i męczący podbieg pod willę. Jak ma się 11 kilometrów w nogach to jest on jeszcze bardziej wymagający, niż zwykle. Ta końcówka łomocze niesamowicie.

Cross Zielonogórski 20 i 21 czerwca.