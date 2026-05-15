Jubileuszowa edycja Tancbuda Challenge

Klaudia Mazurek
2026-05-15 10:32

Zielona Góra po raz kolejny stanie się stolicą tańca ulicznego. Przed nami 10. edycja Tancbuda Challenge – jednego z największych turniejów street dance i breakdance w Polsce, który co roku przyciąga tysiące uczestników oraz widzów.

Podczas wydarzenia w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego zaprezentuje się ponad 200 ekip tanecznych z kraju i zagranicy. W programie znalazły się pojedynki solistów, bitwy zespołów oraz występy najlepszych choreografów i tancerzy. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielna gala finałowa, podczas której publiczność zobaczy najlepsze układy i zwycięzców tegorocznej edycji.

Organizatorzy podkreślają, że przez ostatnią dekadę przez Tancbuda Challenge przewinęło się około 20 tysięcy uczestników. 

Tancbuda Challenge 2026 odbędzie się w dniach 22–24 maja w Zielonej Górze.