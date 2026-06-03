Krzysztof Bosak pokazał swój majątek. Zaskakująca pozycja w oświadczeniu polityka Konfederacji

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Bosaka

Witryna internetowa Sejmu udostępniła zaktualizowane dokumenty finansowe posłów. W tym gronie znalazła się deklaracja złożona przez prezesa Ruchu Narodowego. Urodzony w Zielonej Górze wicemarszałek Sejmu i czołowa postać Konfederacji Wolność i Niepodległość zaprezentował opinii publicznej dokładne zestawienie swoich dóbr materialnych.

Złożony formularz dowodzi sporego zaplecza finansowego wicemarszałka, który zgromadził na swoim koncie dokładnie 304 587 złotych. Oprócz tradycyjnej waluty polityk prawicy zainwestował część środków w kryptowaluty. Zadeklarowane przez niego wirtualne zasoby obejmują 0,005774 BTC (bitcoinów), 0,0287 ETH i 0,03899 ETHW.

Ciekawostkę stanowi brak jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego czy domu zapisanego w dokumencie. Parlamentarzysta dysponuje za to gruntem o powierzchni blisko dwóch tysięcy metrów kwadratowych (dokładnie 1968), który wycenił na 806 880 złotych. Wymieniona parcela jest objęta wspólnością majątkową z jego żoną Kariną, która również jest posłanką obecnej kadencji.

Zarobki Krzysztofa Bosaka w 2025 roku

Oświadczenie majątkowe precyzuje również wpływy na konto przedstawiciela Konfederacji uzyskane w 2025 roku. Współlider formacji wykazał z tytułu wynagrodzenia 245 014 złotych. Budżet domowy parlamentarzysty został dodatkowo zasilony dietą poselską, która wyniosła równe 47 491 złotych.

Samochody Krzysztofa Bosaka

Sejmowy formularz zawiera także sekcję dotyczącą posiadanych pojazdów mechanicznych. Wicemarszałek i jego małżonka użytkują wspólnie dwa samochody osobowe. Flota rodziny składa się z czternastoletniego Volvo V60 z 2012 roku oraz rodzinnego vana marki Toyota Sienna wyprodukowanego w 2017 roku.

Kim jest Krzysztof Bosak?

Mający obecnie 43 lata działacz należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny politycznej. Szeroką popularność zyskał w 2005 roku, kiedy to kierował Młodzieżą Wszechpolską i zasiadał w ławach poselskich jako reprezentant Ligi Polskich Rodzin. Dwa lata później próbował swoich sił w rozrywkowym formacie telewizyjnym "Taniec z Gwiazdami". Po okresie nieobecności w pierwszoligowej polityce powrócił w 2019 roku, skutecznie walcząc o mandat z ramienia Konfederacji.

Kariera parlamentarzysty obejmuje również start w wyborach na najważniejszy urząd w państwie w 2020 roku. Głosowanie na Prezydenta RP zakończył na czwartej pozycji z poparciem 6,78 procent, zyskując głosy 1 317 380 obywateli.

Ostanie wybory parlamentarne w 2023 roku przyniosły mu kolejny sukces. Występując pod szyldem prawicowej formacji ponownie wywalczył miejsce na Wiejskiej, gdzie powierzono mu zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu dziesiątej kadencji.

Życie prywatne polityka nabrało tempa w 2020 roku po poślubieniu Kariny Walinowicz. Małżonkowie wychowują wspólnie czworo potomstwa, w tym trzech chłopców oraz jedną dziewczynkę. Ich najmłodszy syn przyszedł na świat w tym roku.

Obecność dużej rodziny w życiu publicznym generuje ciekawe sytuacje, czego przykładem był dzień wizyty małego Stefanka w budynku Sejmu, dokąd został zabrany przez swoich rodziców.

Wystąpienie Krzysztofa Bosaka na Rynku Głównym w Krakowie