Śmiertelny wypadek niedaleko Zielonej Góry. Nie żyje 44-letni motocyklista

Wojciech Kulig
2026-05-16 16:58

W Babimoście w województwie lubuskim doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zginął 44-letni mężczyzna. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a droga w pobliżu miejsca tragedii została całkowicie zablokowana.

Autor: Policja Zielona Góra/ Materiały prasowe

Śmiertelny wypadek pod Zieloną Górą

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (16 maja) chwilę przed godziną 14:00. Na drodze w Babimoście, w okolicach Zielonej Góry, zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Niestety, wypadek miał fatalny finał. Mimo błyskawicznej interwencji służb ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Policja w Zielonej Górze bada przyczyny zdarzenia. Nie żyje 44-latek

Początkowe ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że doszło do zderzenia osobowej toyoty z jednośladem. Dokładne szczegóły tego zdarzenia przekazała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

"Do tragicznego wypadku doszło w Babimmoście przy ul. Kargowskiej. 41-letnia kobieta kierująca Toyotą wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzyła się z motocyklistą 44-letnim. Mężczyzna był reanimowany na miejscu, niestety jego życia nie udało się uratować. W tym miejscu droga jest całkowicie zablokowana"

- poinformowała policjantka.

Poważne utrudnienia na ul. Kargowskiej w Babimoście. Trwa śledztwo

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzą funkcjonariusze policji, działający pod nadzorem prokuratora. Śledczy gromadzą dowody, by zrekonstruować przebieg i wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Przejazd w rejonie ulicy Kargowskiej jest całkowicie niemożliwy. Kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia i wybierać wyznaczone objazdy lokalnymi trasami.

