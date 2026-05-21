Rowerowe patrole wracają na ulice

Jak podkreślają funkcjonariusze, taki sposób patrolowania pozwala szybciej reagować na zgłoszenia mieszkańców i łatwiej dotrzeć tam, gdzie nie zawsze można wjechać.

To patrol bardziej mobilny. Może jest nieco wolniejszy od samochodu, ale dzięki rowerom strażnicy mogą dojechać dalej i dotrzeć w miejsca niedostępne dla radiowozów - mówi Agnieszka Pawłow, komendant zielonogórskiej Straży Miejskiej.

Rowerowe patrole będzie można spotkać między innymi w parkach, na deptakach oraz w rejonach rekreacyjnych Zielonej Góry.