Tydzień pełen naukowych odkryć w Centrum Nauki Keplera

Przed uczestnikami kolejny tydzień wakacyjnych zajęć, tym razem pod hasłem „Wakacyjne eksperymentowanie”. Program został przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży, które chcą aktywnie spędzić wakacje, poznając świat poprzez samodzielne doświadczenia i obserwacje.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają efektowne, a jednocześnie bezpieczne eksperymenty chemiczne i fizyczne. Poznają zjawiska fluorescencji, odkryją możliwości cyjanotypii oraz zobaczą, jak barwne reakcje i nieoczywiste doświadczenia pozwalają lepiej zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem. Każdy eksperyment będzie okazją do rozwijania umiejętności obserwacji i wyciągania własnych wniosków.

Zajęcia odbywają się codziennie od wtorku do piątku. O godzinie 11.00 przygotowano spotkania dla grup zorganizowanych, których program jest dostosowany do wieku uczestników. Z kolei o godzinie 16.00 odbywają się zajęcia dla uczestników indywidualnych.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.