Tydzień pełen naukowych odkryć w Centrum Nauki Keplera

Klaudia Mazurek
2026-07-13 8:18

Kolorowe reakcje chemiczne, tajemnice fluorescencji i cyjanotypii oraz bezpieczne doświadczenia, które rozbudzają ciekawość świata. Od 14 lipca uczestnicy wakacyjnych zajęć w Centrum Nauki Keplera będą mogli przekonać się, że nauka potrafi fascynować.

Probówki z kolorowymi płynami w metalowym stojaku. O eksperymentach naukowych przeczytasz na Eska Zielona-Góra.
Autor: Pexels.com

Przed uczestnikami kolejny tydzień wakacyjnych zajęć, tym razem pod hasłem „Wakacyjne eksperymentowanie”. Program został przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży, które chcą aktywnie spędzić wakacje, poznając świat poprzez samodzielne doświadczenia i obserwacje.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają efektowne, a jednocześnie bezpieczne eksperymenty chemiczne i fizyczne. Poznają zjawiska fluorescencji, odkryją możliwości cyjanotypii oraz zobaczą, jak barwne reakcje i nieoczywiste doświadczenia pozwalają lepiej zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem. Każdy eksperyment będzie okazją do rozwijania umiejętności obserwacji i wyciągania własnych wniosków.

Zajęcia odbywają się codziennie od wtorku do piątku. O godzinie 11.00 przygotowano spotkania dla grup zorganizowanych, których program jest dostosowany do wieku uczestników. Z kolei o godzinie 16.00 odbywają się zajęcia dla uczestników indywidualnych.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.