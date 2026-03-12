Ważny czas dla winiarzy

W sprawie tej cały czas trwają społeczne konsultacje.

Wytłuściliśmy wydarzenia kulturalne związane z historią naszego regionu, a także z bogatymi tradycjami winiarskimi. Chodzi przede wszystkim o Festiwal Otwartych Piwnic, Sylwester Winiarski, który prawdopodobnie będzie nową imprezą w regionie. Ale też Święto Młodego Wina, czy Winobranie.

Mówiła Katarzyna Żelazna prezeska zarządu Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic. Tymczasem winiarze czekają na decyzję Sejmu w sprawie tzw. ustawy alkoholowej.

Jeżeli projekty ustaw przedstawione w parlamencie wejdą w kształcie niezmienionym Winobranie w takiej formie się nie odbędzie. Nie będzie można go promować, nie będziemy mogli się wystawiać, bo każde wystawienie się z produktem alkoholowym może być odczytywane jako jego promocja.

Oba projekty po pierwszym czytaniu trafiły do sejmowej Komisji Zdrowia