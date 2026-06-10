XVII Wiosenna Masa Krytyczna przejedzie ulicami Zielonej Góry

Miłośnicy dwóch kółek spotkają się w piątek, 12 czerwca, podczas XVII Wiosennej Masy Krytycznej. Rowerowy peleton wyruszy o godz. 18:00 z placu Bohaterów i przejedzie głównymi ulicami Zielonej Góry w eskorcie policyjnych radiowozów.

Celem wydarzenia jest promocja roweru jako środka codziennego transportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju bezpiecznej i komfortowej infrastruktury rowerowej w mieście.

Trasa przejazdu obejmie wiele ulic w różnych częściach miasta, a meta zaplanowana została na terenie rekreacyjnym w Dolinie Gęśnika. Tam na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje.

W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy chętni. Organizatorzy przypominają jednak o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i policji. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przejeździe wyłącznie pod opieką dorosłych.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Rowerem do Przodu.