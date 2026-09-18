Młody bandyta skatował dwie kobiety na chodniku. Wcześniej rąbał siekierą w drzwi

Żagań: 37-latek brutalnie zaatakował dwie kobiety

Podobne incydenty zawsze wywołują oburzenie wśród lokalnej społeczności. Do koszmarnych scen doszło 15 września w województwie lubuskim, gdzie 37-letni oprawca wziął na cel całkowicie bezbronne osoby.

„Zaatakował publicznie seniorkę, przewrócił ją, kopał i groził pozbawieniem życia. W obronie seniorki stanęła inna kobieta, która również została przewrócona i skopana przez agresora” - zrelacjonował podkom. Arkadiusz Szlachetko reprezentujący żagańską komendę powiatową.

Mundurowi błyskawicznie zlokalizowali napastnika, który zaryglował się we własnym lokum. W toku ustaleń wyszło na jaw, że ten sam osobnik zdążył wcześniej zdemolować drzwi mieszkania należącego do jeszcze innej kobiety. Użył do tego celu ostrej siekiery. Obecnie lokalna społeczność może czuć się bezpiecznie, gdyż agresor został schwytany przez policję.

„Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów dotyczących kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Jego działanie zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim” - przekazał mediom podkom. Szlachetko.

Decyzją Sądu Rejonowego w Żaganiu, który uwzględnił wniosek miejscowych śledczych, podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Tam poczeka na dalszy rozwój wydarzeń oraz wyrok w swojej sprawie.

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