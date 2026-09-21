Zaskakujący powrót lata na początku jesieni. IMGW zapowiada uderzenie ciepła

Kiedy przestanie padać? IMGW podaje szczegóły

Początek ostatniego pełnego tygodnia września nie rozpieszczał nas dobrą pogodą, a specjaliści z IMGW przewidywali, że opady mogą utrzymać się nawet do czwartku. Jednakże weekend przyniesie upragnioną zmianę, przypominając, że po deszczu zawsze pojawia się słońce. Według prognoz, już w niedzielę na południu i południowym wschodzie kraju niebo się wypogodzi, a termometry mogą pokazać ponad 20 stopni Celsjusza. Mapy synoptyków nie przewidują w tym czasie opadów, co zapowiada bardzo udaną końcówkę weekendu i jest pierwszym znakiem, że ciepłe dni jeszcze do nas wrócą.

Autor: IMGW / ECMWF/ Materiały prasowe IMGW pokazał wyliczenia modelu ECMWF na nadchodzące dni

Fala ciepła pod koniec września. Gdzie będzie najcieplej?

Model pogodowy ECMWF sugeruje, że między 28 a 30 września możemy spodziewać się prawdziwej eksplozji ciepła, z temperaturami sięgającymi 24-25 stopni Celsjusza. Cieplejsze bluzy będzie można schować - przynajmniej na moment - do szafy. Najwyższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej Polski, co z pewnością ucieszy osoby spędzające tam wczesnojesienne dni.

Taka letnia aura obejmie m.in. niżej wymienione miasta:

Szczecin

Wrocław

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

Zarówno prognozy średnioterminowe, korzystne dla planujących jesienne wyjazdy, jak i analizy na dłuższy okres, zapowiadają wyjątkowo ciepły 40. tydzień roku. Chociaż w kolejnych dniach października spodziewane jest już ochłodzenie, końcówka września zapowiada się niezwykle obiecująco. Będziemy na bieżąco monitorować rozwój sytuacji pogodowej i mamy nadzieję, że prognozy sprawdzą się przede wszystkim w temacie końcówki dziewiątego miesiąca roku.

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