Zaskakujący powrót lata na początku jesieni. IMGW zapowiada uderzenie ciepła

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-21 16:19

Choć końcówka lata obfituje w opady deszczu, początek kalendarzowej jesieni zapowiada się o wiele bardziej optymistycznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że od niedzieli, 27 września, nastąpi wyraźne ocieplenie i powrót słonecznej aury, a to dopiero wstęp do znaczącego wzrostu temperatur w Polsce.

Słońce przebijające się przez białe chmury na niebieskim niebie. O prognozie IMGW przeczytasz na Eska Zielona-Góra.
Autor: Unsplash.com Słoneczny dzień na przeważającym obszarze Polski w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Kiedy przestanie padać? IMGW podaje szczegóły

Początek ostatniego pełnego tygodnia września nie rozpieszczał nas dobrą pogodą, a specjaliści z IMGW przewidywali, że opady mogą utrzymać się nawet do czwartku. Jednakże weekend przyniesie upragnioną zmianę, przypominając, że po deszczu zawsze pojawia się słońce. Według prognoz, już w niedzielę na południu i południowym wschodzie kraju niebo się wypogodzi, a termometry mogą pokazać ponad 20 stopni Celsjusza. Mapy synoptyków nie przewidują w tym czasie opadów, co zapowiada bardzo udaną końcówkę weekendu i jest pierwszym znakiem, że ciepłe dni jeszcze do nas wrócą.

IMGW pokazał wyliczenia modelu ECMWF na nadchodzące dni
Autor: IMGW / ECMWF/ Materiały prasowe IMGW pokazał wyliczenia modelu ECMWF na nadchodzące dni

Fala ciepła pod koniec września. Gdzie będzie najcieplej?

Model pogodowy ECMWF sugeruje, że między 28 a 30 września możemy spodziewać się prawdziwej eksplozji ciepła, z temperaturami sięgającymi 24-25 stopni Celsjusza. Cieplejsze bluzy będzie można schować - przynajmniej na moment - do szafy. Najwyższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej Polski, co z pewnością ucieszy osoby spędzające tam wczesnojesienne dni.

Taka letnia aura obejmie m.in. niżej wymienione miasta:

  • Szczecin
  • Wrocław
  • Gorzów Wielkopolski
  • Zielona Góra

Zarówno prognozy średnioterminowe, korzystne dla planujących jesienne wyjazdy, jak i analizy na dłuższy okres, zapowiadają wyjątkowo ciepły 40. tydzień roku. Chociaż w kolejnych dniach października spodziewane jest już ochłodzenie, końcówka września zapowiada się niezwykle obiecująco. Będziemy na bieżąco monitorować rozwój sytuacji pogodowej i mamy nadzieję, że prognozy sprawdzą się przede wszystkim w temacie końcówki dziewiątego miesiąca roku.

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