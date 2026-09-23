Zielona Góra ma swoją kasę!

Zielonych bachnotów jest tysiąc i w kilku miejscach są legalnym środkiem płatniczym.

Już można skorzystać z fryzjera, pójść na kręgle, zjeść w chińskiej restauracji. Można też na przykład zrobić przegląd samochodu. Chodzi nam o to, żeby w każdej branży był jeden punkt, gdzie można zapłacić bachnotami. Ale to nie wszystkie możliwości, trwają na przykład rozmowy z dentystą.

Mówił jeden z pomysłodawców Michał Łukasiewicz ze Stowarzyszenia Miłośników Zielonej Góry. I zachęca lokalnych przedsiębiorców do wprowadzenia ich u siebie.​

Partnerzy przystępują do programu. Wystarczy w sieci kliknąć zestaw startowy za 5 złotych, te pieniądze z cegiełek wędrują bezpośrednio do zielonogórskiego schroniska. Partner dostaje zieloną naklejkę na witrynę, co oznacza, że można u niego płacić bachnotami. Można je akceptować w ogóle nie podpisując żadnej umowy. Po prostu ktoś traktuje to jako walor o określonej wartości i dokonuje barteru. Dostając do ręki zielony banknot może z nim zrobić co chce, spieniężyć u nas, bądź wydać gdzieś indziej.

Łączna wartość już teraz bachnotów wynosi 64 tysiące złotych.