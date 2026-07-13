Zielona Góra stolicą fantastyki

Bachanalia Fantastyczne rozpoczną się 25 września (piątek) i potrwają kilka dni, oferując program pełen spotkań, prelekcji, wystaw i wydarzeń związanych z literaturą, kulturą oraz szeroko pojętą fantastyką.

Jubileuszowa edycja połączy się z 40-leciem Polconu, dzięki czemu tegoroczny festiwal zyska wyjątkową rangę. W związku z większą skalą wydarzenia konwent odbędzie się w aż trzech budynkach, co pozwoli przygotować jeszcze więcej punktów programu i atrakcji dla uczestników.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie Gala Nagrody im. Janusza A. Zajdla, która odbędzie się w sobotę, 26 września. Uczestnicy konwentu będą mogli wcześniej zagłosować na nominowane dzieła polskich twórców fantastyki, a podczas gali poznamy laureatów w kategoriach: powieść i opowiadanie.

Tegoroczne Bachanalia Fantastyczne szczególną uwagę poświęcą także krajom frankofońskim, ich kulturze i językowi. Zaproszeni goście opowiedzą o fantastyce tworzonej w tych regionach i przedstawią ją z własnej perspektywy. W programie nie zabraknie również wydarzeń związanych z obchodami 250-lecia polskiej fantastyki.

Na uczestników czekać będą także wystawcy oferujący książki, gry fabularne oraz wyjątkowe rękodzieło. Organizatorzy przygotowują również tradycyjny Rodzinny Piknik, który odbędzie się w sobotę przed budynkiem konwentowym. Wydarzenie odbędzie się na Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego.