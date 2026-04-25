15-letnia Klara z Gubina zniknęła bez śladu. Trwają pilne poszukiwania!

Poszukiwania 15-letniej Klary Bilskiej

Mundurowi z gubińskiego komisariatu prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie młodej mieszkanki miasta. Przedstawiciele komendy w Krośnie Odrzańskim przekazali w sobotę rano (25 kwietnia), że dziewczyna opuściła swoje miejsce zamieszkania minionego piątku w okolicach godziny 16:00. Od tego czasu bliscy nie mają absolutnie żadnego pojęcia, gdzie przebywa nastolatka. Rodzina odchodzi od zmysłów, ponieważ 15-latka nie daje znaku życia i do tej pory nie nawiązała kontaktu z domem.

Śledczy udostępnili szczegółowe dane dotyczące wyglądu poszukiwanej, co ma ułatwić jej identyfikację w przestrzeni publicznej. Główne cechy charakterystyczne zaginionej to:

około sto sześćdziesiąt centymetrów wzrostu,

włosy w kolorze ciemnego blondu opadające do linii ramion,

oczy o brązowej barwie,

przekłuty pępek z widocznym kolczykiem, co stanowi najważniejszy znak szczególny.

Niestety w momencie publikacji policyjnego komunikatu stróże prawa nie dysponowali wiedzą na temat elementów garderoby, jakie Klara miała na sobie w dniu zniknięcia.

Policjanci proszą o natychmiastowy odzew wszystkich, którzy w ostatnim czasie minęli 15-latkę na ulicy lub domyślają się, gdzie może ona teraz przebywać. Służby podkreślają ogromne znaczenie każdego przekazanego detalu, nawet tego z pozoru najmniej istotnego. Wszelkie wskazówki można kierować do odpowiednich służb pod następujące numery:

ogólnopolski kontakt alarmowy 112,

bezpośrednia linia do dyżurnego w Gubinie: 47 794 54 11.