15-letnia Klara z Gubina zniknęła bez śladu. Trwają pilne poszukiwania!

Anna Kisiel
2026-04-25 13:27

Trwa dramatyczna walka z czasem po zniknięciu piętnastoletniej Klary Bilskiej z Gubina. Nastolatka opuściła swoje miejsce zamieszkania w piątkowe popołudnie i od tamtego momentu bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze z Krosna Odrzańskiego gorąco apelują do społeczeństwa o przekazywanie wszelkich sygnałów mogących naprowadzić ich na trop zaginionej.

Autor: Policja Krosno Odrzańskie/ Materiały prasowe

Poszukiwania 15-letniej Klary Bilskiej

Mundurowi z gubińskiego komisariatu prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie młodej mieszkanki miasta. Przedstawiciele komendy w Krośnie Odrzańskim przekazali w sobotę rano (25 kwietnia), że dziewczyna opuściła swoje miejsce zamieszkania minionego piątku w okolicach godziny 16:00. Od tego czasu bliscy nie mają absolutnie żadnego pojęcia, gdzie przebywa nastolatka. Rodzina odchodzi od zmysłów, ponieważ 15-latka nie daje znaku życia i do tej pory nie nawiązała kontaktu z domem.

Śledczy udostępnili szczegółowe dane dotyczące wyglądu poszukiwanej, co ma ułatwić jej identyfikację w przestrzeni publicznej. Główne cechy charakterystyczne zaginionej to:

  • około sto sześćdziesiąt centymetrów wzrostu,
  • włosy w kolorze ciemnego blondu opadające do linii ramion,
  • oczy o brązowej barwie,
  • przekłuty pępek z widocznym kolczykiem, co stanowi najważniejszy znak szczególny.

Niestety w momencie publikacji policyjnego komunikatu stróże prawa nie dysponowali wiedzą na temat elementów garderoby, jakie Klara miała na sobie w dniu zniknięcia.

Policjanci proszą o natychmiastowy odzew wszystkich, którzy w ostatnim czasie minęli 15-latkę na ulicy lub domyślają się, gdzie może ona teraz przebywać. Służby podkreślają ogromne znaczenie każdego przekazanego detalu, nawet tego z pozoru najmniej istotnego. Wszelkie wskazówki można kierować do odpowiednich służb pod następujące numery:

  • ogólnopolski kontakt alarmowy 112,
  • bezpośrednia linia do dyżurnego w Gubinie: 47 794 54 11.

