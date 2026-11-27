Zatrzymania Straży Granicznej w Świecku i Słubicach

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Słubicach ujęli 22 i 23 listopada czterech niebezpiecznych cudzoziemców z czerwonymi notami Interpolu. Jak przekazał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, obcokrajowcy wpadli w trakcie prowadzonych tymczasowych kontroli granicznych.

Mundurowi skontrolowali mężczyzn w okolicach Świecka i Słubic. Weryfikacja szybko wykazała, że zagraniczne służby ścigają wszystkich czterech w związku z podejrzeniem dokonania poważnych przestępstw.

Obywatele Ukrainy i Serbii ścigani za przemyt ludzi oraz narkotyki

Jednym z ujętych przez pograniczników mężczyzn jest 25-letni Ukrainiec. Z ustaleń Straży Granicznej wynika, że cudzoziemca podejrzewa się o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która trudniła się przemytem ludzi przez granicę.

W ręce służb wpadł także 33-letni Serb. Wymiar sprawiedliwości wystawił za nim czerwoną notę Interpolu z powodu podejrzenia o przestępstwa dotyczące produkcji narkotyków.

Mołdawianin i Tadżyk podejrzewani o szabrownictwo oraz rozbój z bronią

Pogranicznicy ujęli ponadto 23-letniego Mołdawianina. Ścigano go między innymi za niszczenie mienia, szabrownictwo i chuligaństwo.

Najcięższe oskarżenia dotyczą z kolei 44-letniego Tadżyka, za którym czerwoną notę Interpolu wydały służby rosyjskie. Śledczy podejrzewają go o przeprowadzenie rozboju z użyciem broni palnej.

Areszt i ekstradycja zatrzymanych cudzoziemców

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej poinformował, że prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie całej czwórki. Po zastosowaniu tego środka wobec każdego z cudzoziemców ruszą działania w ramach procedury ekstradycyjnej.

Kolejne tego typu ujęcia dowodzą, że tymczasowe kontrole na polsko-niemieckiej granicy nie tylko hamują nielegalną migrację, lecz także umożliwiają wyłapywanie groźnych przestępców poszukiwanych za granicą. Dostęp do baz danych Interpolu i międzynarodowa współpraca pozwalają mundurowym sprawnie namierzać osoby ścigane przez organy ścigania z innych krajów.

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Sonda Czy kontrole na granicy z Niemcami powinny być zniesione? Tak! One tylko utrudniają normalne funkcjonowanie Nie! Trzeba pilnować granic przed uchodźcami Jest mi to zupełnie obojętne