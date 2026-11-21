Kolizja na ulicy Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się we wtorek, 17 listopada, około godziny 18 na ulicy Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze. Funkcjonariusze policji zwracają uwagę, że panująca jesienna pogoda, w tym padający deszcz i szybko zapadający zmrok znacznie pogarszają warunki jazdy, a mokry asfalt wymusza na zmotoryzowanych maksymalne skupienie.

Właśnie tej koncentracji zabrakło kobiecie prowadzącej peugeota. Siedząca za kierownicą nie zachowała wymaganej ostrożności przy zmianie pasa, przez co doprowadziła do zderzenia z autem poruszającym się obok.

- Kierująca peugeotem nie zachowała należytej ostrożności podczas wykonywania manewru zmiany pasa ruchu. W wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru uderzyła w pojazd poruszający się sąsiednim pasem – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Monitoring w Zielonej Górze nagrał uderzenie peugeota w budynek

Samo zderzenie pojazdów nie zakończyło jednak tej groźnej sytuacji. Tuż po stłuczce prowadząca peugeota wykonała gwałtowny skręt w prawą stronę, w wyniku czego samochód wjechał na chodnik i z dużym impetem uderzył w ścianę pobliskiego budynku.

Zapis z kamer miejskiego monitoringu stanowi dowód na to, jak błyskawicznie z pozoru drobna pomyłka kierowcy może przerodzić się w skrajnie groźny incydent. O ogromnym szczęściu mogą mówić przechodnie, gdyż w chwili wypadku na chodniku nie znajdował się żaden pieszy.

- Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Skończyło się na uszkodzonych pojazdach oraz zniszczonej elewacji budynku – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Mandat i punkty karne dla sprawczyni kolizji w Zielonej Górze

Mundurowi wyciągnęli wobec kobiety surowe konsekwencje finansowe. Sprawczyni tego zdarzenia została ukarana mandatem w kwocie 1500 złotych, a do jej konta dopisano także 10 punktów karnych.

Policjanci przy tej okazji ponownie zwracają uwagę, że okres jesienny jest dla zmotoryzowanych wyjątkowo wymagający. Ograniczona widoczność, mgły oraz mokra i śliska jezdnia wymuszają zachowanie znacznie większej ostrożności podczas wykonywania jakichkolwiek manewrów na drodze.

Policja w Zielonej Górze apeluje o ostrożność podczas jesiennej jazdy

- Warunki na drogach w okresie jesiennym są bardzo zmienne i potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Warto zdjąć nogę z gazu, zachować większe odstępy od innych pojazdów i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze – podkreśla podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Funkcjonariusze apelują także do kierowców o zachowanie maksymalnej czujności przy zmianie pasa ruchu. Nawet ułamek sekundy dekoncentracji może doprowadzić nie tylko do samej stłuczki, lecz również do całkowitej utraty kontroli nad autem i stworzenia zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.