Australijska Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej

W programie znalazły się warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także konkurs wiedzy o Australii, który pozwoli sprawdzić znajomość kultury i geografii „kraju eukaliptusa”. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać szeregu wykładów poświęconych historii, sztuce i współczesnym zjawiskom Australii.

Jednym z ważniejszych punktów programu będzie spektakl multimedialny przygotowany przez Marka Tomalika oraz Kwartet Czerwie, poświęcony kulturze rdzennych Aborygenów. W kolejnych godzinach zaplanowano również koncert Kamila Abt Kwartetu „Music from Down Under”, który przeniesie uczestników w muzyczny klimat Antypodów.

Nie zabraknie także spotkań autorskich i wykładów. Wśród tematów znajdą się m.in. australijskie pejzaże impresjonistów, historia emigrantów z regionu lubuskiego, współczesna kultura Australii oraz winiarstwo na Antypodach.

Równolegle prezentowane będą wystawy czasowe. Zwiedzający zobaczą m.in. ekspozycję malarstwa Aborygenów z Australii Centralnej, fotograficzne prace Marka Tomalika „Australia, gdzie kwiaty rodzą się z ognia”, a także wystawy ukazujące związki regionu lubuskiego z Australią oraz przyrodnicze i kulturowe oblicza kontynentu. W programie znalazły się również dodatkowe ekspozycje, w tym poświęcone sztuce Japonii oraz malarstwu Wilhelma Blanke.

Wydarzenie potrwa do późnych godzin wieczornych i ma charakter otwarty. Początek zaplanowano na 16 maja o godzinie 17:00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.