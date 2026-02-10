Bezpieczeństwo w sieci. O czym pamiętać?

Aleksandra Kanoniak
2026-02-10 9:23

Jakie zagrożenia czekają w wirtualnej rzeczywistości? Na co zwracać szczególną uwagę surfując po sieci? Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu.

internet

i

Autor: pexels.com/ CC BY-ND 1.0

Policjanci przypominają więc o jakich zasadach pamiętać. Między innymi warto, aby rodzice wiedzieli z jakich stron korzystają dzieci, rozmawiali z nimi o zagrożeniach w sieci i korzystali chociażby z kontroli rodzicielskiej.

Poza tym dzieci i młodzież powinni wiedzieć, że nie każdy w internecie jest tym za kogo się podaje. Należy uczulać ich aby nie wysyłali swoich zdjęć obcym osobom, nie podawali danych i zawsze powiadamiali dorosłych o niepokojących sytuacjach. 

Mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.

Natomiast dorośli powinni zachować czujność aby nie paść ofiarami cyberoszustów podczas różnych transakcji.