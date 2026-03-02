Jak zacząć przygodę z winiarstwem?

Czego można się dowiedzieć? O tym Zdzisław Haczek z Urzędu Marszałkowskiego.

Będzie mowa jak założyć winnicę. Oczywiście zaczyna się od sadzonki, dowiemy się jak je pielęgnować. Usłyszymy też o odmianach winorośli, oczywiście o tych, które najlepiej przyjmują się w naszym regionie. No i jakie wina możemy z nich uzyskać.

A mówić o winoroślach będą ci, którzy na temacie znają się doskonale.

Pan Jarosław Lewandowski z Winnicy na Leśnej Polanie jest znakomitym przykładem winnicy, która w 1999 roku miała charakter ogródkowy. Kilka szczepów, winogrona do deserów... A już po 3-4 latach wypuszczane były pierwsze wina.

Warsztaty będą zróżnicowane tematycznie, ale przede wszystkim skierowane dla początkujących winiarzy.