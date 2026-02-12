Bezpieczny start na rynku pracy

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze oferują dla szkół z regionu specjalne warsztaty i interaktywne zajęcia edukacyjne. Uczestnicy uczą się, jak rozpoznawać podejrzane oferty pracy, gdzie szukać pomocy i jakie sygnały powinny wzbudzić czujność przed wyjazdem za granicę.

Warsztaty obejmują m.in. wykład z funkcjonariuszem policji, praktyczne scenariusze edukacyjne oraz grę typu Escape Room, w której uczniowie poprzez rozwiązywanie zadań uczą się bezpiecznego planowania wyjazdów i podejmowania świadomych decyzji.

Wystawa jest skierowana do uczniów ostatnich klas, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Często biorą udział w rekrutacjach online, otrzymują oferty z wysokimi zarobkami i bez wymaganego doświadczenia, nie zdając sobie sprawy z ryzyka - mówi Bogumiła Gilbert-Pelc z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze, doradczyni ds. zatrudnienia, asystentka EURES.

Szkoły z województwa lubuskiego mogą zgłaszać chęć udziału w programie i organizacji takich zajęć w swojej placówce. Organizatorzy podkreślają, że zdobyta wiedza i praktyczne doświadczenie w trakcie warsztatów pomagają młodym ludziom unikać zagrożeń i podejmować świadome decyzje zawodowe.