Bezpieczny start za kierownicą

Szkolenie „Młody Kierowca” odbędzie się 20 lutego i skierowane jest do osób, które niedawno zdobyły prawo jazdy. Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach, pod nadzorem doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy będą ćwiczyć m.in. hamowanie awaryjne, kontrolę pojazdu podczas poślizgu oraz zachowanie w niespodziewanych sytuacjach drogowych. Organizatorzy podkreślają, że choć egzamin sprawdza znajomość przepisów, to dopiero praktyczne szkolenie pozwala lepiej przygotować się na realne zagrożenia na drodze.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla osób do 24. roku życia, które zdały egzamin teoretyczny i praktyczny w WORD w Zielonej Górze za pierwszym razem.