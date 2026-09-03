Co z tą pierwszą pomocą?

Najczęściej tym pierwszym krokiem jest prawidłowe wezwanie służb, o tym jakie informacje powinny paść przez telefon mówi ratownik medyczny Marcin Gałecki.

Ile jest poszkodowanych, co dokładnie się stało i gdzie się znajdujemy. A jak określić nasze miejsce? Jeżeli nie znamy adresu to podajemy najbardziej charakterystyczny punkt. Musimy też opisać stan poszkodowanych, czy był to wypadek, nagła duszność, lub coś innego.

Ważne, aby nie ustawać w udzielaniu pierwszej pomocy.

Spotykamy takie sytuacje, gdzie osoba dzwoniąca jest tak naprawdę tym pierwszym ratownikiem. I to jest niezwykle cenne. Jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia powinno się rozpocząć resuscytacje. I taki ważny apel z naszej strony, jeżeli widzimy wchodzących ratowników, nie przestawajmy kontynuować swoich działań. Ratownik powie, kiedy możemy skończyć, bo często musimy się też rozstawić ze sprzętem.

Zdarza się, że ratownicy jeżdżą również do szkół. ​

Zdarzają się takie zgłoszenie, najczęściej na lekcjach WF-u. Zwykle dochodzi do drobnych urazów, czy zranień.

Marcin Gałecki dodaje, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wakacje były czasem częstszych wyjazdów.