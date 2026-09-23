Z dachu buchały płomienie, w środku uwięzieni ludzie. Policjanci nie zawahali się ani chwili

Dramatyczne sekundy w Skwierzynie. Ogień strawił dach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 20 września. Krótko po północy do dyżurnego międzyrzeckiej policji wpłynęła informacja o pożarze budynku wielorodzinnego w Skwierzynie. Na miejsce skierowano patrol interwencyjny. Sierżant Ewelina Spiralska i starszy posterunkowy Kamil Boryczka jeszcze w drodze zauważyli kłęby dymu i płomienie wydobywające się spod dachu.

Funkcjonariusze nie zwlekali z działaniem. Mając świadomość, że wewnątrz mogą znajdować się uwięzieni ludzie, natychmiast weszli do silnie zadymionego obiektu. Rozpoczęli budzenie lokatorów, pukając do kolejnych mieszkań, po czym bezpiecznie ewakuowali ich z zagrożonego terenu. Dzięki ich błyskawicznej decyzji z płonącego budynku wyprowadzono pięć osób.

Akcja ratunkowa w Skwierzynie. Policjanci szybsi niż straż pożarna

Jak informuje młodsza aspirant Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, funkcjonariusze podjęli błyskawiczną interwencję, mając na uwadze uciekający czas. Zlekceważyli własne bezpieczeństwo, by dotrzeć do potencjalnych poszkodowanych. Rzeczniczka podkreśla, że ich determinacja zapobiegła rozlewowi krwi i uratowała mieszkańców.

Krótko po ewakuacji na miejsce dojechały jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru, który szybko trawił konstrukcję dachu, a także zabezpieczyli całe otoczenie płonącego budynku.

Bohaterowie ze Skwierzyny. Policjanci narażali własne życie

Przedstawiciele policji zaznaczają, że to zdarzenie idealnie oddaje istotę ich pracy. Służba to nie tylko ściganie przestępców i wystawianie mandatów, ale przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i przy bezpośrednim narażeniu własnego zdrowia.

Młodsza aspirant Kowalczyk dodaje, że codzienna praca funkcjonariuszy wymaga ogromnej odwagi i umiejętności błyskawicznego podejmowania decyzji. W tym konkretnym przypadku ich wsparcie okazało się kluczowe dla lokatorów. Rzeczniczka podsumowała, że to doskonały dowód na to, jak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego ma praca policji.

Policjanci ze Skwierzyny zapobiegli tragedii. Ewakuowano pięć osób

Gdyby zabrakło zdecydowanej reakcji ze strony mundurowych, nocny pożar w Skwierzynie mógłby mieć tragiczne skutki. Funkcjonariusze, nie oglądając się na przyjazd straży pożarnej, wdarli się do ogarniętego ogniem budynku. Ich bohaterska postawa pozwoliła na bezpieczne wyprowadzenie pięciu osób z płonącej pułapki.

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