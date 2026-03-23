"To wygląda jak pokazówka". Codzienne kontrole na granicy doprowadzają ludzi do szału

Koniec swobodnego podróżowania w strefie Schengen

Chociaż granica oddzielająca Polskę od Niemiec przez wiele lat stanowiła jedynie umowną linię, realia lat 2025 i 2026 przedstawiają się zgoła odmiennie. Strona niemiecka wydłużyła okres trwania kontroli przynajmniej do połowy września 2026 roku, powołując się na rosnącą presję migracyjną, zjawisko przemytu ludzi oraz niestabilną sytuację na arenie międzynarodowej.

Z kolei po polskiej stronie ograniczenia te funkcjonują od lipca 2025 roku. Zgodnie z najświeższymi postanowieniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mają one obowiązywać co najmniej do kwietnia 2026 roku, przy czym rząd rozpatruje możliwość ich przedłużenia nawet do października tego samego roku.

Mieszkańcy pogranicza czują się upokarzani

Niemiecki dziennik „Tagesspiegel” przytacza relacje osób, dla których przekraczanie granicy w drodze do pracy, szkoły czy lekarza stanowi element codziennej rutyny. Jedną z takich osób jest Benno z Frankfurtu nad Odrą. Mężczyzna opisuje, jak podczas pieszego powrotu ze Słubic został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji w celu sprawdzenia dokumentów tożsamości.

– To się dzieje regularnie. Idę przez most i już widzę, że mnie wyłowią z tłumu – wyznaje mężczyzna cytowany przez niemiecką prasę.

Z podobnymi niedogodnościami mierzy się wielu innych mieszkańców. Skarżą się oni na to, że do kontroli wyznacza się ich na podstawie „wyglądu”, a ciągłe sprawdzanie tożsamości wywołuje u nich poczucie niesprawiedliwego traktowania i naruszania prywatności.

Codzienne korki i stracone godziny na przejściach

Największe uciążliwości dotykają osoby dojeżdżające każdego dnia do pracy. W porach największego natężenia ruchu na przejściach granicznych – w szczególności na trasach Słubice-Frankfurt oraz Gubin-Guben – tworzą się potężne zatory drogowe.

Prasa w Niemczech zaznacza, że dla tysięcy pracowników transgranicznych wiąże się to z wymiernymi stratami, takimi jak spóźnienia do pracy, wymóg wcześniejszego opuszczania domu, a niejednokrotnie również z problemami w relacjach z pracodawcami.

Dla polityków to bezpieczeństwo, a dla obywateli jedynie pokazówka

Zarówno przedstawiciele władz w Berlinie, jak i w Warszawie argumentują, że procedury kontrolne są niezbędne do walki z nielegalną migracją i ukrócenia działalności grup przemytniczych.

Resort spraw wewnętrznych i administracji akcentuje, że dzięki temu „wyłapuje osoby próbujące przerzucać migrantów na Zachód”, a zaistniała sytuacja zmusza do podjęcia „zdecydowanych działań”.

Mieszkańcy mają jednak zupełnie inny pogląd na tę sprawę.

– Migranci? Ja tu widzę głównie ludzi jadących do pracy i studentów z plecakami. To wygląda jak pokazówka, nie realna ochrona – mówi pani Marta, mieszkanka Słubic, cytowana przez "Tagesspiegel".

Eksperci ostrzegają przed pogłębiającym się kryzysem

Komentatorzy zza zachodniej granicy zwracają uwagę na niebezpieczeństwo przerodzenia się wzajemnych kontroli w niekończącą się spiralę politycznych przepychanek. Już w 2025 roku niemieckie służby policyjne przestrzegały przed zjawiskiem swoistego „ping-ponga” – sytuacją, w której zaostrzenie procedur przez jedno państwo spotyka się z analogiczną reakcją drugiego, co w efekcie prowadzi do coraz większych trudności w swobodnym przekraczaniu granicy.

Do kiedy potrwają graniczne kontrole?

Aktualnie brakuje jakichkolwiek przesłanek świadczących o możliwości rychłego przywrócenia pełnej swobody w ruchu granicznym.

Niemcy zapowiadają utrzymanie procedur przynajmniej do września 2026 r.

Polska utrzyma kontrole do kwietnia 2026 r., z rządowymi planami przedłużenia tego terminu do października 2026 r.

Oba państwa akcentują, że ostateczne decyzje będą podyktowane rozwojem sytuacji migracyjnej, która – w opinii specjalistów – nie ulegnie szybkiej poprawie.

Niegdyś niewidzialna granica ponownie dzieli życie ludzi

Podczas gdy politycy postrzegają ten temat w kategoriach zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, dla lokalnej społeczności stanowi to codzienną bolączkę zakłócającą normalny rytm funkcjonowania, życie zawodowe oraz więzi społeczne.

– Mieliśmy żyć w Europie bez granic. A teraz czuję się, jakbym cofał się o 20 lat – podsumowuje jeden z mieszkańców Frankfurtu nad Odrą.

