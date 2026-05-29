Zielona Góra wymieni tysiące lamp ulicznych. Oszczędności sięgną 2 milionów złotych rocznie

Modernizacja obejmie 7 857 opraw ulicznych i parkowych należących do miasta. Dodatkowo wymienionych zostanie 1 000 miejskich opraw zamontowanych na konstrukcjach należących do spółki Enea Oświetlenie. Obecnie na terenie Zielonej Góry funkcjonuje ponad 17,7 tysiąca punktów świetlnych.

W ramach inwestycji stare lampy zostaną zastąpione energooszczędnymi oprawami LED. Nowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie pieszych, a jednocześnie ograniczyć zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

Według wyliczeń zużycie energii spadnie o blisko 78 procent. Koszt inwestycji wyniesie prawie 8 milionów złotych, a wykonawca będzie miał 24 tygodnie na realizację zadania.