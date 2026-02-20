Czas na „Gorączkę Złota” z PCK. W marcu rusza zbiórka!

„Gorączka Złota” to ogólnopolska inicjatywa Polskiego Czerwonego Krzyża, która polega na zbiórce monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. W akcję tradycyjnie włączają się przedszkola, szkoły, firmy oraz instytucje publiczne. Zebrane środki trafiają do lokalnych oddziałów PCK i przeznaczane są na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej – między innymi na organizację kolonii, zajęć edukacyjnych oraz zakup artykułów szkolnych.

Wystarczy ustawić w placówce lub firmie puszkę czy słoik z logo PCK i rozpocząć gromadzenie drobnych monet.

Uczymy, że każdy grosz ma znaczenie. Słoik warto umieścić w widocznym miejscu na przykład przy wejściu lub w sekretariacie i odpowiednio oznaczyć - przyznaje Agata Karchut, koordynatorka ds. komunikacji w lubuskim oddziale PCK.

W ubiegłym roku w województwie lubuskim do akcji włączyło się 45 szkół i przedszkoli, a łączna kwota zbiórki przekroczyła 13 tysięcy złotych.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej organizatora.