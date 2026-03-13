Lubuskie na dużym ekranie – rusza Lubuski Fundusz Filmowy!

Lubuskie ma wszystko, co potrzebne, by stać się filmową gwiazdą – malownicze krajobrazy, zabytkowe miasta, ciekawe wydarzenia i lokalne produkty. Teraz producenci i reżyserzy mają szansę wykorzystać potencjał regionu w produkcjach pełnometrażowych, krótkometrażowych, dokumentalnych, animowanych oraz serialach telewizyjnych i na platformy streamingowe.

Fundusz przewiduje wsparcie do 100 000 zł na filmy pełnometrażowe i do 50 000 zł na krótsze projekty. Realizacja musi obejmować zdjęcia w województwie lubuskim, pokazywać jego turystyczny potencjał i promować region poprzez logotyp „Lubuskie Warte Zachodu” oraz działania w mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych.

Fundusz jest otwarty zarówno dla profesjonalnych twórców, jak i grup amatorskich.