Akademia Kariery - spotkanie edukacji z rynkiem pracy

Wydarzenie zaplanowano na 18 marca w CKZiU w Zbąszynku. Targi skierowane są do osób poszukujących pracy, młodzieży planującej dalszą edukację oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową.

Podczas spotkania swoje stoiska zaprezentują lokalni pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz szkoły i uczelnie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami pracy, staży i praktyk, a także porozmawiać z doradcami zawodowymi.

W programie przewidziano także prezentacje ofert pracy – również zagranicznych w ramach EURES – oraz prezentacje kierunków kształcenia. Targi odbędą się w godzinach 10:00–12:30, a udział w nich jest bezpłatny.