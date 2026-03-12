Niski poziom szczepień przeciw HPV w regionie

Z danych Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że do tej pory w regionie zaszczepiło się około 21 tysięcy osób. W grupie wiekowej 9–18 lat poziom wyszczepienia wynosi 17,35 procent.

Wśród zaszczepionych w województwie lubuskim 22 procent stanowią dziewczynki i kobiety, a 30 procent chłopcy i mężczyźni. W samym 2025 roku szczepionkę przyjęło 1751 osób.

Specjaliści podkreślają, że to wciąż niewiele, zwłaszcza że szczepienia przeciw HPV dla osób w wieku od 9 do 18 lat są bezpłatne i stanowią jedną z najskuteczniejszych form profilaktyki niektórych nowotworów.