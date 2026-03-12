Motyle na wyciągnięcie ręki w Centrum Przyrodniczym!

W Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym odbędzie się wyjątkowa Wystawa Żywych Motyli. Na miejscu pojawią się egzotyczne gatunki z różnych stron świata, które będą latać swobodnie po specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Zwiedzający będą mogli obserwować je z bardzo bliska – czasem motyle siadają nawet na dłoni czy ramieniu.

Atrakcją będzie także możliwość zobaczenia prawdziwych poczwarek oraz momentu narodzin motyla.

Wystawa potrwa od 17 do 22 marca i będzie otwarta codziennie w godzinach 12:30–18:00.