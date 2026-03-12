Zakończyła się zimowa rekrutacja na UZ

Kandydaci mogli wybierać spośród dwunastu kierunków studiów. Na studia stacjonarne uczelnia przyjęła 159 osób z 216 kandydatów, a na niestacjonarne 234 osoby z 306 chętnych.

Największym zainteresowaniem wśród studiów dziennych cieszyła się informatyka, a wielu kandydatów wybierało także logistykę oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. W przypadku studiów niestacjonarnych najpopularniejsze okazały się budownictwo, elektrotechnika oraz logistyka.

Rekrutacja odbywała się w całości drogą elektroniczną.