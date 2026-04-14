Czy pomagać bezdomnym?

Paweł Bukowski, zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej przyznaje jednak, że większość z nich znajduje nocleg, czy wyżywienie.

Mamy 206 osób w placówkach, czyli m.in. w ogrzewalni, w schronisku, w szpitalu, w izbie wytrzeźwień, w areszcie, lub w mieszkaniu treningowym, bądź wspomaganym. W miejscach tzw. niemieszkalnych jest 13 osób. Chodzi tutaj o ulice, altany, czy klatki schodowe.

Bukowski dodaje również, że szlachetne gesty, jak finansowe wspieranie, czy kupowanie jedzenia, nie rozwiązują problemów tych ludzi.

To umacnia te osoby, żeby przebywały w tym miejscu, w którym otrzymały pomoc. A nam zależy, żeby nie przebywały na ulicy. Mamy w mieście świetne bazy dla tych ludzi i jesteśmy w stanie zagwarantować im schronienie.

Dodajmy, że liczba bezdomnych w Zielonej Górze z roku na rok jest podobna.