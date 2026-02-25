Drogowa rewolucja w Zielonej Górze

A to oznacza w najbliższych miesiącach kilka remontów, mówi prezydent Marcin Pabierowski.

Docelowo system pozwoli udrożnić ruch w mieście, poprawi funkcjonowanie najważniejszych rond. Między innymi te 2 ronda przy Trasie Północnej zostaną przebudowane. Zniknie rondo przy Focusie. Będzie tam skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Priorytetem będzie nadrzędność komunikacji miejskiej.

Pierwsze prace ruszą w tym roku, miasto niebawem ogłosi przetarg.

Mamy to podzielone na pewne segmenty, aby nie robić wszystkiego w jednym czasie. To system, który do 2029 pozwoli udrożnić i poprawić funkcjonowanie całego systemu drogowego w Zielonej Górze.

Miasto pozyskało na ten cel ponad 300 milionów złotych.