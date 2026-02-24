Syryjczyk w pociągu z Berlina. Jego podróż zakończyła się w Rzepinie

Służby wyprowadziły pasażera z wagonu

Do incydentu doszło na pokładzie składu PKP Intercity zmierzającego do polskiej stolicy. Kierownik pociągu zauważył podróżnego, który nie posiadał ważnego biletu ani dokumentów uprawniających do przejazdu. O sytuacji natychmiast powiadomiono odpowiednie służby. Na peronie w Rzepinie interweniował patrol złożony ze strażników ochrony kolei, policjanta oraz żołnierza WOT. Mężczyzna w ich asyście musiał opuścić wagon.

Legalny pobyt w Niemczech to za mało

Wylegitymowany pasażer okazał się 38-letnim obywatelem Syrii. Ustalenia wykazały, że cudzoziemiec na co dzień mieszka za naszą zachodnią granicą i posiada tamtejsze dokumenty pobytowe. Nie uprawniały go one jednak do swobodnego wjazdu na terytorium Polski bez dodatkowych zezwoleń. Jak przekazuje Straż Ochrony Kolei, 38-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego wsiadł do pociągu bez biletu i wymaganych papierów.

Sprawę przejęła Straż Graniczna

Dalsze czynności w tej sprawie przejęli wezwani na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Słubicach. To im ostatecznie przekazano zatrzymanego Syryjczyka. Pogranicznicy prowadzą teraz postępowanie wyjaśniające, które najprawdopodobniej zakończy się decyzją administracyjną nakazującą cudzoziemcowi opuszczenie Polski.

Rzepin punktem newralgicznym

Tego typu zdarzenia na trasie kolejowej łączącej Berlin z Warszawą nie należą do rzadkości. Lokalne media donoszą, że służby regularnie podejmują interwencje wobec cudzoziemców podróżujących bez odpowiednich dokumentów w pociągach międzynarodowych. Stacja w Rzepinie jest kluczowym węzłem, gdzie odbywają się częste kontrole podróżnych przekraczających zachodnią granicę.