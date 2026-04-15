Drzewo z aukcji WOŚP w Ogrodzie Botanicznym

Klaudia Mazurek
2026-04-15 7:35

To będzie symboliczny gest, który zostanie na lata. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego pojawi się judaszowiec chiński „Avondale” – wylicytowany podczas aukcji WOŚP.

Judaszowiec chiński „Avondale” zasadzi zwycięzca aukcji charytatywnej WOŚP organizowanej przez uczelnię.

Drzewo posadzi pan Marcin Lech, zwycięzca aukcji, natomiast o jego codzienną pielęgnację zadbają ogrodnicy. Judaszowiec odwdzięczy się efektownymi, różowymi – i jadalnymi – kwiatami. Będzie nie tylko ozdobą dla odwiedzających, ale także naturalnym przysmakiem dla ptaków – mówi rzeczniczka uczelni Małgorzata Włodarczyk.

Wydarzenie odbędzie się 18 maja o godzinie 15:00 w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze.