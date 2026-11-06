Dziadek i wnuczek zatrzymani na skuterze. Obaj mieli coś na sumieniu!

Kontrola drogowa w gminie Dobiegniew. Dziadek jechał skuterem mimo zakazów

Do nietypowej sytuacji doszło w czwartek, 5 listopada, na terenie gminy Dobiegniew w województwie lubuskim. Policjanci patrolujący okoliczne drogi zauważyli skuter, którym podróżowało dwóch mężczyzn. Kierowca wzbudził ich podejrzenia, dlatego postanowili zatrzymać jednoślad do kontroli.

Szybko okazało się, że decyzja funkcjonariuszy była słuszna. Po sprawdzeniu danych kierującego w policyjnych systemach wyszło na jaw, że starszy mężczyzna ma dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mimo sądowych decyzji nadal jeździł skuterem.

Policjanci odkryli też kolejną nieprawidłowość. Tablica rejestracyjna zamontowana na skuterze pochodziła od zupełnie innego pojazdu. Na tym jednak problemy dziadka się nie skończyły.

Poszukiwany wnuczek trafił do więzienia, a dziadkowi grozi pięć lat odsiadki

Policjanci sprawdzili też pasażera. Okazało się, że jest to wnuk kierowcy, który także miał poważne kłopoty z wymiarem sprawiedliwości.

Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności. Zamiast kontynuować przejażdżkę z dziadkiem, został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do zakładu karnego. Tam odbędzie zasądzony wyrok.

Przed sądem stanie także senior. Będzie odpowiadał za niestosowanie się do dwóch zakazów prowadzenia pojazdów oraz używanie tablicy rejestracyjnej, która nie należała do jego skutera. Za te czyny grozi mu nawet pięć lat pozbawienia wolności.

O zdarzeniu poinformowała w piątek, 6 listopada, lubuska policja. Jak podkreślają funkcjonariusze, ta nietypowa kontrola pokazuje, że nawet zwykłe zatrzymanie skutera może doprowadzić do wykrycia kilku naruszeń prawa i zatrzymania osoby poszukiwanej.

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