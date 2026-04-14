Dzień z Pokemonami w Bibliotece Norwida

Klaudia Mazurek
2026-04-14 6:55

Pokémony? To nie tylko zabawa dla najmłodszych. W Mediatece Góra Mediów odbędzie się POKÉDAY – spotkanie dla fanów kart kolekcjonerskich.

karty

i

Autor: Pexels.com

Mediateka Góra Mediów w Zielonej Górze przygotowała propozycję dla wszystkich miłośników świata Pokémon. W ramach cyklicznego wydarzenia POKÉDAY uczestnicy będą mogli wziąć udział w prelekcji poświęconej kartom kolekcjonerskim oraz spotkać się z innymi pasjonatami.

To okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale także do wymiany kart i doświadczeń. Spotkanie ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.

Wydarzenie poprowadzi Sergiusz Seyda. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą klasery i dołączyć do społeczności trenerów.