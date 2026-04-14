Dzień z Pokemonami w Bibliotece Norwida

Mediateka Góra Mediów w Zielonej Górze przygotowała propozycję dla wszystkich miłośników świata Pokémon. W ramach cyklicznego wydarzenia POKÉDAY uczestnicy będą mogli wziąć udział w prelekcji poświęconej kartom kolekcjonerskim oraz spotkać się z innymi pasjonatami.

To okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale także do wymiany kart i doświadczeń. Spotkanie ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.

Wydarzenie poprowadzi Sergiusz Seyda. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą klasery i dołączyć do społeczności trenerów.