Luksusowe auta z Niemiec w dziupli pod Żarami. Policja odzyskała Dodge RAM i Audi R8

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej, 12 lutego 2026 roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Żarach weszli na teren jednej z posesji w powiecie żarskim. W trakcie akcji ujawniono dwa luksusowe samochody, które dzień wcześniej skradziono na terenie Niemiec. Były to poszukiwane modele Dodge RAM oraz Audi R8, których łączną wartość oszacowano na niemal 900 tysięcy złotych. Pojazdy były już częściowo zdemontowane, a policjanci zabezpieczyli ponad sto różnych części i podzespołów pochodzących z rozbiórki.

Zarzut paserstwa i recydywa. 44-latkowi grozi do 7,5 roku więzienia

Podczas akcji policjanci zatrzymali przebywającego na terenie posesji 44-letniego mężczyznę. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu paserstwa umyślnego, które polegało na pomocy w ukryciu kradzionego mienia. Sytuację zatrzymanego dodatkowo komplikuje fakt, że działał on w warunkach recydywy. Z tego powodu sąd może wymierzyć mu znacznie surowszą karę, sięgającą nawet 7,5 roku pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i trwają intensywne poszukiwania złodziei oraz innych osób zamieszanych w ten proceder.

Źródło: Policja.pl

