Ferie z Falubazem

Co będzie można zobaczyć? O tym Michał Kociński z działu marketingu.

Przede wszystkim park maszyn, który od trzech lat jest w nowym miejscu. Wieżyczka sędziowska, czyli bardzo ważne miejsce na stadionie żużlowym. A jeżeli pogoda pozwoli to w programie takiej wycieczki będzie też spacer po torze żużlowym.

Ale Falubaz rusza też w teren, by o żużlu opowiedzieć w wybranych szkołach i przedszkolach.

Będzie Motomysz, czyli najważniejszy punkt jeśli chodzi o naszych kibiców. Zabieramy ze sobą motocykl żużlowy, będzie z nami jeden z naszych adeptów, który opowie o tym jak się trenuje i na czym polega praca żużlowca.

Na żużlowe ferie zostały ostatnie miejsca.