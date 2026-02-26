Folklor znów zawładnie naszym regionem

Znamy już datę wydarzenia. Całość ruszy 2 i potrwa do 5 lipca. Obecnie do organizatorów spływają zgłoszenia zespołów, które zaprezentują się na scenie.

Dla nas nie ma granic i chcielibyśmy aby ktoś przyjechał nie tylko z Europy, planujemy aby byli to goście z Ameryki Południowej, Azji, ale też ktoś od naszych sąsiadów, także z regionu.

Mówi Anna Komar z Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Koncerty w ramach festiwalu będą odbywać się w różnych lubuskich miastach, a całość od 2 do 5 lipca.