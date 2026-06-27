Groźby wobec prezydenta Karola Nawrockiego w internecie

Mundurowi z Zielonej Góry schwytali 36-letniego obywatela Ukrainy, który miał wygłaszać w sieci groźby karalne wycelowane w prezydenta Karola Nawrockiego. Jak ustalili zajmujący się tą sprawą śledczy, niepokojące słowa padły podczas wirtualnej konwersacji na jednym z ogólnodostępnych kanałów. Podejrzany obcokrajowiec ma zostać doprowadzony do prokuratury w sobotę.

Zdecydowana reakcja funkcjonariuszy nastąpiła po wnikliwej weryfikacji nagrania opublikowanego w internecie. Policjanci odkryli, że 36-latek dyskutował z wciąż niezidentyfikowanym internautą. To właśnie w czasie trwania tej relacji na żywo sformułowano zapowiedzi, które policjanci potraktowali jako realne groźby zamachu na życie głowy państwa.

Oficjalne stanowisko w tej sprawie zaprezentowała młodsza aspirant Anna Baran, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze.

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP

- potwierdziła w rozmowie z PAP policjantka i dodała, że ujętym sprawcą jest 36-letni Ukrainiec.

Ze wstępnych raportów służb wynika, że cudzoziemiec jeszcze dziś trafi do prokuratury.

Konsekwencje dla 36-latka za znieważenie prezydenta RP

Jak wynika z komunikatów udostępnionych przez mundurowych, zatrzymany mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z zarzutami z artykułu 226 Kodeksu karnego, który dotyczy publicznego ubliżania oraz zniesławiania ważnych konstytucyjnych organów państwa.

Zgodnie z obowiązującym prawem, za tego typu występek sprawcy grozi kara finansowa, a w skrajnych przypadkach ograniczenie lub bezwzględne pozbawienie wolności na okres do 24 miesięcy.